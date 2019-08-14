Трутнев: на Дальнем Востоке могут ввести экспериментальную модель управления лесами

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС/. Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предлагает ввести экспериментальную систему управления лесным хозяйством на Дальнем Востоке. Об это он сообщил в среду журналистам после серии совещаний во Владивостоке по развитию лесного хозяйства макрорегиона.

"Мы предлагаем на территории Дальнего Востока провести эксперимент и внедрить новую систему управления лесным хозяйством, основанную на данных космического мониторинга. Сегодня современные технологии, космическая съемка позволяют дать породный состав достаточно точно, дать количество деревьев - всю необходимую информацию для того, чтобы использовать этот участок", - сказал журналистам Трутнев.

Он отметил, что использование данных космического мониторинга в целях управления лесным хозяйством в настоящее время не предусмотрено законодательством, но эта ситуация может быть изменена.

"Лесное хозяйство у нас используется плохо. Около 1% (доходов бюджета - прим. ТАСС) России приносит лес. А леса в России около 25% лесного ресурса планеты Земля. Это дикая диспропорция", - сказал полпред президента в ДФО.

Кроме того, по мнению вице-премьера, федеральные власти должны усилить профилактику возникновения лесных пожаров. Трутнев считает, что уменьшению числа возгораний в лесах может способствовать появление собственников лесных территорий. "Пожары в лесах будут в том числе уменьшаться при их освоении. Когда у лесов появится хозяин, то он будет заниматься тушением [лесных пожаров] и мониторингом", - сказал он.

Электронные аукционы

Лесные участки на Дальнем Востоке должны распределяться через электронные аукционы, считает Трутнев.

"Мы исходим из того, что леса должны распределяться на электронных аукционах прозрачно. А продаваться только через биржу. И тогда все начнет вставать на места. Будем предлагать внедрить эту модель на территории Дальнего Востока, смотреть ее эффективность", - сказал он.

Тртунев отметил, что непрозрачность выделения участков является одной из проблем, влияющих на эффективность отрасли. "Давным-давно идет разговор о том, что торги на лесные участки должны быть прозрачными. Вот торги на участки недр, они же прозрачные? Там нельзя прийти без аукциона и сказать: "А дайте мне, пожалуйста, участок", а по лесу можно", - сказал полномочный представитель президента в ДФО.