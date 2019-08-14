Трутнев заявил, что Росрыболовство не выполнило поручения президента по развитию ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС/. Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев обратится к Министерству сельского хозяйства РФ с просьбой принять меры в отношении Росрыболовства, которое не выполнило поручения президента по развитию Дальнего Востока, связанного со строительством судов по крабовым квотам. Об этом Трутнев сообщил журналистам во Владивостоке в среду.

"Строительство судов на дальневосточных верфях должно давать работу людям, которые здесь живут и работают. Это полностью соответствует позиции президента РФ, его поручению по ускоренному развитию Дальнего Востока. Такое поручение правительство Росрыболовству давало, Росрыболовство это поручение не выполнило. Мы сегодня посоветовались на совещании и решили, что руководство Росрыболвства надо наказать", - сказал Трутнев после совещания по развитию рыбной отрасли в регионе.

Трутнев уточнил, что соответствующее предложение он направит в среду министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву. Росрыболовство находится в ведении Минисельхоза.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявлял о возможности поиска компромисса при распределении крабовых квот между дальневосточными и западными верфями. Такое мнение о выразил после протеста Федеральной антимонопольной службы против введения требования по строительству судов, которое планируется привязать к перераспределяемым в этом году квотам на вылов краба, исключительно на дальневосточных верфях. По мнению службы, это могло привести к ограничению конкуренции.

"В отношении Дальнего Востока везти судно, построенное на верфях европейской части России, долго и дорого", - подчеркнул Трутнев.

О законе

Закон о крабовых аукционах вводит квоту на добычу краба, предоставленную в инвестиционных целях. На этот вид квоты предполагается выделять 50% общего допустимого улова крабов. Доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам проведения аукционов. Минсельхоз оценил дополнительные доходы бюджета РФ от проведения крабовых аукционах в сумму около 82 млрд рублей в 2019-2020 годы.