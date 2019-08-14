Апелляционный суд отказал Evison в жалобе на немедленную передачу 9,99% акций "Восточного"

ХАБАРОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске отказал компании Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok) в жалобе на немедленное исполнение колл-опциона по акциям банка "Восточный", согласно которому 9,99% акций банка перешли компании Finvision. Об этом ТАСС сообщил представитель Evison Олег Койда.

"Evison сегодня отказано в апелляционной жалобе", - сказал Койда.

От отметил, что немедленное исполнение в этом случае является "экзотическим", такая норма не применялась очень давно. Койда сообщил, что в связи с отказом будет подана кассационная жалоба в Арбитражный суд Дальневосточного округа.

17 мая суд обязал Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года и продать Finvision 9,99% акций банка "Восточный". Позднее Finvision попросила суд обязать Evison исполнить это решение немедленно

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей, возбужденного в феврале 2019 года.