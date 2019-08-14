Эксперты назвали признаки некачественного вина

"В первую очередь вино должно быть чистым и прозрачным по цвету. Даже насыщенные красные вина при взгляде на просвет должны быть прозрачными и "без посторонних включений", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Роскачество составило перечень признаков некачественного вина, отметив, в том числе, что продукт быть чистым и прозрачным по цвету и не содержать осадка и "хлопьев". Об этом говорится в сообщении организации, распространенном в среду.

Для того, чтобы убедиться в этом, специалисты пользуются яркой лампой, а обычный потребитель может подсветить вино фонариком смартфона. "Если в вине плавают "хлопья", есть липкого вида осадок, лучше сразу вылить его в раковину", - считают в Роскачестве. При этом в выдержанных красных винах может встречаться осадок в виде кристалликов насыщенного красного цвета. Это "винный камень" - вещь естественная для хорошего выдержанного вина, и в Европе к таким винам претензий не предъявляют, однако российский ГОСТ жестче французских и итальянских стандартов и никак "посторонних выключений" в вине он не допускает, напомнили в Роскачестве.

В свою очередь, белое вино должно быть чистым, прозрачным, почти бесцветным, слегка золотистым, может обладать легким зеленоватым или лимонным оттенком. Специалисты уверены: если молодое белое сухое вино отливает янтарем, похоже по цвету на нерафинированное подсолнечное масло, оно окислено, преждевременно состарилось, и место ему в той же раковине.

Главным врагом белого вина эксперты считают кислород, поэтому виноделы используют различные технологии, чтобы от него спастись. Если вино все же "надышалось", в аромате его будут выдавать тона моченого яблока, оттенок старого погреба, подгнившей листвы. По данным Роскачества, окисленными могут быть и красные вина, однако для них эта проблема менее распространена. В красных винах могут быть свои дефекты и их признаки, например некачественно сделанное вино будет выдавать аромат вареной свеклы.

Проблемы с винной пробкой

Овощные "оттенки" вообще не свойственны здоровому вину, отмечают эксперты. "Оттенки" цветной капусты, зеленого горошка, картошки из борща могут говорить о нарушениях гигиены на винодельне. Самая же распространенная проблема, по данным Роскачества, - это болезнь не самого вина, а пробки, которой оно укупорено. "Корк" - это запах мокрого картона, который полностью перебивает аромат вина, и от него не застрахованы даже самые лучшие дорогие вина.

Как отмечают специалисты, этот запах вызывает вещество трихлоранизол, которое поражает натуральную пробку, изготавливаемую из коры дуба особой породы, растущей в Испании и Португалии. Соседняя бутылка того же вина, стоящая на полке, может быть абсолютно здоровой. Если такое вино попалось в ресторане, сомелье обязан заменить бутылку. В специализированных винотеках, дорожащих своей репутацией, зачастую идут на замену бутылки такого вина, отмечают в Роскачестве.

По данным организации, 100%-ную гарантию защиты от этой проблемы дает только металлическая винтовая или любая другая не корковая пробка. На такие переводят свои вина Австрия, Германия и многие страны Нового Света. В проблемных винах также может быть повышен уровень так называемых "летучих кислот", из-за которых вино стремится стать винным уксусом. Характерные резкие "уксусные" оттенки также можно поймать в аромате вина.

Говоря о вкусовых качествах вина, эксперты отмечают, что высокий уровень летучих кислот, избыток оксида серы, которым защищают вино от окисления и проблем с микробиологией, могут проявляться неприятным жжением, которое вы почувствуете в горле. Такой "напиток" тоже лучше не употреблять, советуют в Роскачестве.