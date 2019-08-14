МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) создали департамент квантовых коммуникаций, который будет заниматься реализацией соглашения холдинга с правительством РФ о развитии высокотехнологичных отраслей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"С целью реализации соглашения о намерениях между правительством Российской Федерации и ОАО "РЖД" для развития высокотехнологичной области квантовых коммуникаций в компании создан департамент квантовых коммуникаций", - рассказали в РЖД.

Департамент будет взаимодействовать с научным сообществом и технологическими компаниями, основной его целью станет внедрение квантовых технологий передачи и защиты данных, способствующих повышению эффективности бизнес-процессов холдинга, а также эффективности использования инфраструктуры и безопасности функционирования железнодорожного транспорта.

В июле правительство заключило соглашения о намерениях со Сбербанком по направлению "Искусственный интеллект", с РЖД - по направлению "Квантовые коммуникации", с Росатомом - по направлениям "Квантовые вычисления" и "Технологии создания новых материалов и веществ", с Ростехом - по направлениям "Квантовые сенсоры", "Технологии распределенного реестра", "Новые поколения узкополосной беспроводной связи для "Интернета вещей" и связи ближнего и среднего радиуса действия", с Ростехом и Ростелеком - по направлению "Беспроводная связь нового поколения".