Предприниматели Приморья смогут сообщить о проблемах в бизнесе по телефону горячей линии

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС/. Власти Приморского края по рекомендации Агентства стратегических инициатив (АСИ) открыли горячую линию для предпринимателей, которые могут сообщить о фактах административного давления со стороны представителей органов власти и других ведомств. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации края.

"Специальная горячая линия создана по просьбе бизнес-сообщества и по рекомендации экспертов Агентства стратегических инициатив. Мы будем разбираться в каждом случае и отстаивать права предпринимателей", - цитирует пресс-служба руководителя аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей края Елену Ромашко.

Специалисты по работе с предпринимателями будут отслеживать факты, мешающие бизнесменам развивать свое дело, также предлагать варианты решения проблем. Телефон горячей линии - 8 (423) 241-20-01.

Горячая линия запущена для улучшения инвестиционного климата в регионе. Президент России Владимир Путин в 2017 году поручил регионам Дальнего Востока к 2020 году войти в топ-30 Национального инвестиционного рейтинга. Приморский край по итогам 2018 года показал высокую динамику, улучшив показатели на 21 позицию. Регион поднялся с 76 на 55 место.