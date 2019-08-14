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"Ъ": нефтяники просят освободить их от экологической экспертизы до 2022 года

Это следует из письма руководителей нефтяных компаний председателю правительства Дмитрию Медведеву, отмечает газета

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские нефтяники обратились в правительство с просьбой до 2022 года освободить их от проведения государственной экологической экспертизы при строительстве объектов в сфере добычи, относящихся к I категории опасности. Об этом пишет в среду газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с письмом руководителей нефтяных компаний председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Согласно ФЗ "Об экологической экспертизе", проектная документация объектов I категории опасности должна проходить экологическую экспертизу с 2019 года. Однако для таких объектов в нефтедобыче до 2020 года действует переходной период, освобождающий их от необходимости проводить экспертизу. "Нефтяники просят правительство продлить переходный период для объектов добычи до начала 2022 года", - пишет издание.

По мнению нефтяных компаний, в 2022 должен заработать закон об оценке воздействия на окружающую среду, который перенесет государственную экологическую экспертизу на предпроектную стадию. Это "позволит не проводить ее для каждого возводимого объекта и сократить количество экспертиз", считают нефтяники.

По информации газеты, под письмом Медведеву подписались главы "Роснефти" Игорь Сечин, "Лукола" Вагит Алекперов, "Газпром нефти" Александр Дюков, "Татнефти" Наиль Маганов и исполняющий обязанности гендиректора "Сургутнефтегаза" Александр Буланов.

В нефтекомпаниях и в аппарате вице-премьера Алексея Гордеева не ответили на запросы издания, представитель вице-премьера Дмитрия Козака сказал, что не знаком с обращением. Источник "Коммерсанта", близкий к Минприроды, отметил, что Росприроднадзор не смог бы справиться с числом проверок в случае, если переходной период не будет продлен.

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