Минтранс рассматривает предложение о запрете эксплуатации старых машин

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ прорабатывает предложение комитета Госдумы по экономической политике и промышленности о запрете эксплуатации транспортных средств, достигших предельного срока эксплуатации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Предложения получены, они рассматриваются", - сообщили в министерстве, отвечая на соответствующий вопрос.

Как ранее сообщила газета "Коммерсантъ", комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию старых транспортных средств. По информации издания, предложения комитета поддержали крупнейшие российские автопроизводители - "Камаз", "Соллерс" и ГАЗ.

Получение соответствующего предложения от комитета Госдумы по экономической политике и промышленности также подтвердили в Минпромторге РФ.