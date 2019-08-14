Чистая прибыль "Интер РАО" в I полугодии выросла на 25%

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль генерирующей компании "Интер РАО" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года на 25,2% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее и достигла 47,9 млрд руб., следует из отчета компании.

Выручка компании в январе-июне выросла на 13%, до 520,5 млрд руб. Показатель EBITDA возрос на 31,5% в сравнении с первым полугодием 2018 г., до 78,1 млрд руб.

В сообщении компании отмечается, что на финансовые результаты повлияли ввод в эксплуатацию в 2018 г. и в первом полугодии 2019 г. Маяковской ТЭС установленной мощностью 157 МВт, Талаховской ТЭС установленной мощностью 159 МВт и Прегольской ТЭС установленной мощностью 455 МВт в Калининградской области, Затонской ТЭЦ мощностью 440 МВт в Башкирии в марте 2018 г. по договору о предоставлении мощности (ДПМ), рост среднеотпускных цен для конечных потребителей в сбытовом сегменте группы, а также увеличение объемов и маржинальности продаж в трейдинговом сегменте группы.

Наращивание выручки компания объясняет ростом среднеотпускных цен гарантирующих поставщиков для конечных потребителей, приемом на обслуживание новых потребителей гарантирующими поставщиками и нерегулируемыми сбытовыми компаниями, а также началом работы новых гарантирующих поставщиков во Владимирской и Вологодской областях.

"Интер РАО" в первом полугодии увеличила выручку в сегменте "Электрогенерация в РФ" на 17,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 72,8 млрд руб. - преимущественно в связи с вводом в эксплуатацию станций в Калининградской области, в сегменте "Теплогенерация в РФ" выручка выросла на 7,2%, до 42,4 млрд руб. на фоне ввода в эксплуатацию Затонской ТЭЦ и с наращиванием выработки электроэнергии на Кармановской ГРЭС, а также увеличением цен реализации ТГК-11 и "Томская Генерация" на рынке на сутки вперед. Выручка сегмента "Трейдинг в Российской Федерации и Европе" увеличилась на 26,2%, до 37,1 млрд руб. благодаря росту биржевых цен и объемов поставок электроэнергии в направлениях Литвы, Финляндии и Польши, а также в связи с ослаблением среднего курса рубля относительно евро на 2,8%. В сегменте "Зарубежные активы" выручка возросла на 7,0% и достигла 13 млрд руб.

Совокупный объем кредитов и займов группы уменьшился за отчетный период на 36,4%, до 6,2 млрд руб. в результате планового и досрочного погашения заемных средств. Соотношение долгосрочной и краткосрочной частей заемных средств на 30 июня 2019 года составило 12,7% к 87,3% (на 31 декабря 2018 года - 14,2% к 85,8%).

Капитальные затраты "Интер РАО" в первом полугодии снизились на 22%, до 10,7 млрд руб.