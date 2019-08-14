Россияне перевели более 15,7 млрд рублей через Систему быстрых платежей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россияне с момента запуска Системы быстрых платежей (СБП) совершили 1,7 млн операций на общую сумму более 15,7 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России.

"С момента запуска СПБ 28 января текущего года и по настоящий момент в системе было проведено 1,74 млн операций на 15,72 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Банк России в начале года запустил Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона.

Сейчас к Системе быстрых платежей подключены банк "Русский стандарт", банк "ФК Открытие", ВТБ, "Юникредит", Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, Qiwi банк и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая корона".

В сентябре 2019 года в Системе быстрых платежей планируется запустить оплату товаров по QR-коду в магазинах.