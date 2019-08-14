Прибыль от продажи доли Роснано в компании "Нанолек" вдвое превысила объем инвестиций

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Акционерное общество "Роснано" реализовало свою долю в уставном капитале фармкомпании "Нанолек". Средства, вырученные от продажи, вдвое превысили сумму инвестиций Роснано в портфельную компанию и составили 2,35 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба УК "Роснано".

"Нанолек" разрабатывает импортозамещающие лекарственные препараты в рамках федеральной целевой программы "Фарма-2020" и является одним из лидеров в области производства педиатрических вакцин в РФ.

"АО "Роснано" вышло из числа участников Nanolek Holding Limited (владеет 100% ООО "Нанолек"), реализовав 33,33% уставного капитала портфельной компании в пользу ее текущих акционеров. Поступления от продажи доли в биофармацевтической компании двукратно превысили инвестиции Роснано в проект и составили 2,35 млрд рублей. Доходность по итогам выхода (показатель IRR) составила 8,6%, что соответствует средним значениям в регулируемых секторах здравоохранения. Доля участия полностью оплачена денежными средствами", - говорится в сообщении.

Роснано выступало инвестором проекта с момента создания компании в 2011 году, участвовав в строительстве производственного комплекса в Кировской области. До 2014 года компания получила 1,28 млрд рублей государственных инвестиций через Роснано. Общая сумма инвестиций в создание компании составила порядка 6 млрд рублей. Сегодня мощности завода позволяют выпускать до 4 млрд таблеток, 42 млн преднаполненных шприцев и 35 млн флаконов год. Штат компании составляет около 700 человек.

"За восемь лет Роснано выполнило миссию по созданию современной отечественной биофармацевтической компании, отвечающей мировым стандартам качества производства лекарственных препаратов и обладающей значительным потенциалом роста. <...> Проект вышел на устойчивые финансовые показатели. <...> Это позволит профильному отраслевому инвестору продолжить развитие компании и расширять спектр производимых лекарственных препаратов", - считает управляющий директор по инвестиционной деятельности УК "Роснано" Ольга Шпичко, чьи слова приводятся в сообщении.

"Нанолек"

"Нанолек" - 100%-ная "дочка" кипрской фирмы Nanolek Holding ltd., ее конечными бенефициарами являются президент компании Владимир Христенко, генеральный директор Михаил Некрасов, а также Евгений Вайнштейн и Андрей Реус. "Нанолек" является поставщиком вакцин для национального календаря профилактических прививок и обеспечивает локализацию инновационных препаратов. В 2018 году объем производства готовой лекарственной продукции на заводе в Кировской области составил 43 млн упаковок, что в шесть раз больше, чем в 2017 году.

По итогам 2018 года компания впервые вышла на чистую прибыль (217,3 млн рублей), а ее консолидированная выручка выросла в полтора раза и оценивается в 6,9 млрд рублей. В ближайшие пять лет "Нанолек" предполагает трехкратный рост выручки.

"Нанолек" сотрудничает с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями (Merck, Sanofi, Novartis, Egis, Aspen, Celltrion, Riemser) в области трансфера технологий. На мощностях биомедицинского комплекса компании локализовано производство препаратов компании Merck для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Роснано

Акционерное общество "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". АО "Роснано" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории РФ.

Среди направлений инвестирования - электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии. Благодаря инвестициям Роснано на данный момент открыто 103 завода и R&D центра в 37 регионах России. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданное в декабре 2013 года ООО "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.