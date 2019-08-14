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Строительство приемного терминала для газопровода "Турецкий поток" завершено на 95%

Весь комплекс мероприятий идет в соответствии с графиком, отмечается в сообщении оператора проекта компании South Stream Transport B.V
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© Ali Aksoyer/DHA-Depo Photos via AP

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Строительство приемного терминала для морского газопровода "Турецкий поток" достигло показателя в 95% от общего объема работ, говорится в сообщении оператора проекта компании South Stream Transport B.V.

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"Весь комплекс мероприятий идет в соответствии с графиком. Начало транспортировки газа планируется до конца 2019 года", - отмечается в сообщении.

Приемный терминал строится недалеко от населенного пункта Кыйыкей в регионе Фракия в западной части Турции.

На этапе эксплуатации приемного терминала прежде, чем голубое топливо будет поступать в газотранспортную систему Турции, будет измеряться объем получаемого газа, его температура, давление и состав.
 

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