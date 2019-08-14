"Ъ": производство вагонов в России может превысить по итогам года 72 тыс. единиц

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Производство вагонов в России может превысить по итогам 2019 года 72 тыс. единиц, что на 4,5% больше, чем в 2018 году, и выше исторического максимума 2012 года (71,2 тыс. штук), оценивают в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ), сообщает газета "Коммерсант".

В ИПЕМ отмечают, что по итогам первого полугодия было выпущено почти 38 тыс. вагонов. Объединенная вагонная компания (ОВК) увеличила выпуск на 11% (до 10 тыс.), Уралвагонзавод (УВЗ) - на 16,1% (до 9,4 тыс. штук), "Алтайвагон" - на 6,8% (до 5 тыс. вагонов). При этом аналитики указывают на снижение общей доли трех крупнейших производителей - до 64%.

По словам собеседника издания, эта цифра изменилась, в том числе, и из-за переключения рыночного спроса от полувагонов в пользу специализированного подвижного состава.

В публикации отмечается, что увеличение объема производства может осложнить ситуацию на сети ОАО "РЖД", где зафиксировано снижение динамики погрузки.

Тем не менее в ИПЕМ отмечают, что можно ожидать спада выпуска вагонов к концу второго полугодия, причиной которого станет снижение объема погрузки и спроса на грузовые вагоны.

По словам еще одного собеседника газеты, списание вагонов в 2019 году ожидается на уровне 23-25 тыс.