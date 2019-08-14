Фондовый рынок Китая отреагировал ростом индексов на решение США по пошлинам

ШАНХАЙ, 14 августа. /ТАСС/. Торги на биржах материкового Китая завершились в среду ростом основных индексов на фоне информации о решении США отложить до декабря введение новых пошлин на китайскую продукцию. Соответствующая позитивная динамика зафиксирована на сайтах площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс "Шанхай композит" к закрытию торгов вырос на 0,42%, до 2808,91 пункта. Индекс SSE 50, объединяющий акции класса "А" 50 крупнейших и наиболее ликвидных на фондовом рынке компаний, поднялся на 0,41%. Положительная динамика наблюдается по всему спектру "голубых фишек". Наибольший рост продемонстрировали сводные индексы по таким направлениям, как фармацевтика, промышленное производство и информационные технологии.

Котировки продемонстрировали рост и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности на этой торговой площадке "Шэньчжэнь компонент" поднялся на 0,66%, до 8961,57 пункта. Индекс CSI300, отражающий торги акциями наиболее крупных компаний на обеих площадках, вырос на 0,45%.

Участники рынка продолжают внимательно отслеживать ситуацию вокруг торговых переговоров между КНР и США, которые оказывают значительное влияние на биржевые торги как в Китае, так и за рубежом. 12-й раунд соответствующих консультаций между Пекином и Вашингтоном проходил в конце июля в Шанхае. Обе стороны назвали переговоры конструктивными, однако, судя по официальным заявлениям, конкретных договоренностей достичь не удалось. Следующий раунд намечен на сентябрь в США.

В начале августа вскоре после завершения консультаций президент США Дональд Трамп объявил о планах введения с 1 сентября новых пошлин в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд, указав, что Пекин не выполнил обещания по увеличению объемов закупок американской сельхозпродукции. В ответ Пекин заявил, что временно прекратил импорт аграрной продукции из США и не исключает повышения ввозных пошлин на эти товары.

13 августа офис официального представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера сообщил, что Вашингтон отложит до середины декабря введение пошлин в размере 10% на некоторые категории товаров, импортируемых из КНР. Трамп, в свою очередь, в тот же день выразил надежду на то, что Китай изменит свою позицию и выполнит обещание о начале крупных закупок американской сельскохозяйственной продукции.