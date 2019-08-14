В Госдуме считают, что нужно учесть вопрос компенсаций при обсуждении запрета старых авто

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Вопрос о запрете транспортных средств, достигших предельного срока эксплуатации, должен обсуждаться с учетом возможных социальных последствий такого решения, а также необходимости выплаты компенсаций владельцам старых машин. Такое мнение в среду в беседе с корреспондентом ТАСС выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов, комментируя соответствующее предложение зампреда думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфии Когогиной.

"Мы не должны рассматривать такие идеи. Если рассматривать - то в комплексе, как заменить машины этим людям, которые не могут их купить", - сказал Ефимов.

По его словам, аргументом в пользу такого решения может служить забота об экологии, так как речь идет о машинах с самым низким классом экологичности, а также борьба с поломками старых авто на дорогах. Однако, продолжил Ефимов, очень много таких автомобилей принадлежат жителям сельской местности, где нет иного транспорта, а вопрос с экологией стоит не так остро. "Исправность автомобиля, в свою очередь, не зависит от срока годности, то есть срока службы", - добавил депутат.

"А вот вопрос, связанный с социальными делами, очень серьезный. Представьте себе людей, у которых старые автомобили - "Жигули", "Нивы". Что делать с этими людьми? Если бы они могли, они бы купили хорошую машину", - подчеркнул Ефимов. По его мнению, такие инициативы должны сопровождаться предложениями "о выплате людям, которые не могут купить новые машины, 20-30% стоимости прежних".

"Такие инициативы связаны с расширением рынка покупки автомобилей, но если у человека есть деньги, то он не будет ездить на старых "Жигулях", - резюмировал депутат.

Как ранее сообщила газета "Коммерсантъ", зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина предложила проработать вопрос о запрете эксплуатации старых транспортных средств. По информации издания, предложения депутата поддержали крупнейшие российские автопроизводители - "Камаз", "Соллерс" и ГАЗ. В Минтрансе подтвердили получение соответствующего письма, оно рассматривается.