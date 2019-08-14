РЖД построят ж/д ветку между южными и северными терминалами Шереметьево в 2021 году

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. "Российские железные дороги" начали строительство железнодорожной линии, которая свяжет южный и северный терминальные комплексы аэропорта Шереметьево. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров.

"Мы ожидаем, что с учетом того, что проектирование [линии] мы начали в прошлом году, в этом году развернули активные строительно-монтажные работы, в соответствии с бюджетом проект будет закончен в 2021 году. То есть уже в 2022 году мы понимаем, что поезда сюда пойдут", - сказал он.

По его словам, от терминалов D, E и F будут курсировать шаттлы с интервалом 10-15 минут, они будут транспортировать людей до терминала B.

"В целом стоимость проекта примерно оценивается около 12 млрд рублей. Проектирование идет, потому стоимость будет уточняться", - отметил Макаров.

Топ-менеджер уточнил, что все средства на строительство выделяют РЖД в рамках инвестиционной программы компании.

В пресс-релизе РЖД уточняется, что для реализации второго этапа проекта потребуется продолжение строительства двухпутной соединительной линии от станции Шереметьево-1 с подключением к существующим путям в сторону остановочного пункта "Шереметьевская" Савеловского направления Московской железной дороги. "При этом развитие подхода к аэропорту планируется синхронизировать с развитием Савеловского направления в рамках проекта МЦД-1. После завершения всех работ пропускная способность в адрес аэропорта Шереметьево увеличится с 38 существующих до 72 пар в сутки", - говорится в сообщении РЖД.