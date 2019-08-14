Завод по переработке золота запустят во время ВЭФ в сентябре во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС/. Автоклавно-гидрометаллургический завод по переработке золота, расположенный в Амурской области, будет запущен в полную мощность во время V Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре. Об этом во среду сообщается на официальном сайте правительства Амурской области.

"Первые лица страны в режиме видеоконференцсвязи запустят Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат, расположенный на севере области. Предприятие станет третьим по счету и первым по мощности в стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только за первые сутки работы гидрометаллургический комплекс выпустит 1,3 тонны концентрата упорных руд. В настоящее время комбинат работает в тестовом режиме. На руднике установлены четыре автоклава, позволяющие извлекать золото из руды. "Приамурье занимает третье место по добыче золота в России. Но сегодня на ключевых месторождениях практически исчерпаны запасы так называемого легкого золота, которое извлекается традиционными методами. Поэтому автоклав - будущее амурской золотодобычи", - цитирует пресс-служба губернатора области Василия Орлова.

Торжественная церемония запуска производства пройдет на набережной ДВФУ на острове Русский возле павильона Амурской области.

ВЭФ состоится во Владивостоке с 4 по 6 сентября. По итогам форума в 2018 году было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.