Минсельхоз не меняет прогноз по урожаю зерна в связи с ЧС с ряде регионов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минсельхоз РФ не видит существенных рисков, связанных с урожаем зерновых культур в текущем году, и не меняет прогноз по урожаю, несмотря на введение режима чрезвычайной ситуации в ряде регионов России. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель министерства.

"Минсельхоз России не видит существенных рисков, связанных с урожаем зерновых культур в текущем году. По оперативным данным регионов, на 13 августа намолочено 65,3 млн т зерна против 64,7 млн т годом ранее при урожайности 33,2 ц/га (в 2018 году - 32,1 ц/га). При этом производство зерна в 2019 году ожидается на уровне 118 млн т по сравнению с 113,3 млн т в прошлом году", - сказал он.

По его словам, в связи с неблагоприятными погодными условиями 15 субъектов РФ ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) природного характера.

"Отметим, что текущая ситуация с ЧС характеризуется на уровне средних многолетних значений", - добавил он. В Минсельхозе также отметили, что государством предусмотрен механизм оказания финансовой поддержки аграриям, пострадавшим в результате ЧС

В среду газета "Коммерсантъ" написала о том, что проблемы с погодой вынудили властей уже 15 субъектов ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Аналогичную меру сегодня рассматривает ряд регионов Поволжья и Сибири из-за дождей или засухи. Возможные потери зерна оцениваются до 1 млн т, а недополученная выручка аграриев - до 11 млрд рублей.