Посол КНР: Китай и Россия к 2024 году намерены достичь товарооборота в $200 млрд

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Китай и Россия поставили перед собой цель к 2024 году увеличить товарооборот до $200 млрд. Об этом заявил журналистам в среду новый посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Мы уже наметили новый показатель, новую цель. К 2024 году мы достигнем товарооборота в $200 млрд. Я думаю, что эта цель осуществима, потому что с нынешнего момента торгово-экономическое сотрудничество развивается ускоренными темпами", - сказал он.

"Весь потенциал уже выявлен. Почти все преграды, которые препятствуют развитию торгово-экономического сотрудничества, устранены. Некоторые проблемы, которые есть, мы урегулируем", - отметил дипломат.

По данным Главного таможенного управление КНР, товарооборот между Россией и Китаем за семь месяцев этого года увеличился в годовом исчислении на 4,7%, до $61,13 млрд.

Тенденция к росту этого показателя наметилась в 2016 году, когда товарооборот вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился до $84,07 млрд, в 2018 году превысил $107 млрд.

Китайские рынки

Пекин заинтересован в расширении сотрудничества с Москвой и намерен совместно работать в самых различных областях, включая торговлю, инвестиции и инновации, отметил Чжан Ханьхуэй.

По его словам, китайский рынок огромный и предлагает много новых возможностей для взиамодействия. "Мы открываем все доступы для поставок продукции России в Китай, - подчеркнул Чжан Ханьхуэй. - Будем работать вместе с Россией не только в области торговли, но и в сфере совместных инвестиций, инноваций и энергетики".

Дипломат сообщил, что в этом году Китай импортировал из США 35 млн т сои, пшеницы и других видов сельхозпродукции. "Теперь мы, видимо, будем выбирать нового поставщика. И самый надежный [поставщик] - это Россия", - признал он.

Кроме того, напомнил Чжан Ханьхуэй, в этом году Москва и Пекин завершают год межрегионального сотрудничества. "За это время мы провели множество мероприятий, которые только укрепили наше сотрудничество в этой сфере, - обратил внимание посол. - А местные власти настроены на работу с российскими коллегами во всех областях".

Сотрудничество в сфере инноваций

Россия и Китай продолжат развивать сотрудничество в научно-технической и инновационной сферах, заявил Чжан Ханьхуэй.

Дипломат подчеркнул, что инновации - это очень важный аспект сотрудничества между двумя странами. "Нам надо вместе работать, мы будем создавать нашу собственную школу инноваций и научно-технического развития. Мы можем это сделать, у нас есть такие возможности", - сказал Чжан Ханьхуэй. Он добавил, что Китай вместе с российскими коллегами будет изучать новые инициативы в этой области и "совместно создавать новый формат научно-технического исследования".

5 июня стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Китайская инвестиционная корпорация (CIC) создадут Российско-китайский научно-технический инновационный фонд объемом $1 млрд. Соответствующие документы подписали представители Минэкономразвития РФ и Министерства науки и техники Китая в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина.

Как сообщалось в пресс-релизе РФПИ, Российско-китайский научно-технический инновационный фонд поддержит проекты, направленные на развитие новых технологий в ключевых отраслях экономики двух стран с акцентом на рыночную коммерциализацию. Кроме того, фонд позволит акцентировать внимание на растущих возможностях технологического обмена между Россией и Китаем и развитии трансграничных инновационных проектов, реализуемых китайскими и российскими предприятиями, отмечается в сообщении.

Поставки газа

Существует большой потенциал для увеличения экспорта российского газа в Китай, заявил Чжан Ханьхуэй.

Он отметил, что спрос на газ на китайском рынке растет. "Больше всего газа, кроме России, мы покупаем у Катара, Австралии, в Центральной Азии. Сами, конечно, тоже добываем. Но это далеко не [полностью] покрывает спрос китайского рынка", - указал дипломат.

"Так что у нас огромный потенциал", - подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

Договор о поставках российского газа в Китай по "восточному" маршруту (то есть по "Силе Сибири") между российской компанией "Газпром" и китайской CNPC был подписан 21 мая 2014 года. Он предполагает поставку в КНР 38 млрд кубометров газа в год. Согласно планам "Газпрома", поставки российского газа в Китай начнутся с 1 декабря 2019 года.