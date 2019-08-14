Отработавшее ядерное топливо с узбекской АЭС будет перерабатываться в России

ТАШКЕНТ, 14 августа. /ТАСС/. Отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) с АЭС, которая будет функционировать в Узбекистане, будет перерабатываться в России, а радиоактивные отходы будут храниться на территории республики. Об этом в среду сообщила пресс-служба узбекского агентства по атомной энергетике UzAtom.

"Планируется, что отработавшее топливо будет переводиться в Российскую Федерацию для переработки", - говорится в распространенном сообщении. При этом пресс-служба уточняет, что весь ценный ядерный материал из ОЯТ будет извлекаться, а остаток в твердом агрегатном состоянии возвращаться в Узбекистан для хранения.

По данным пресс-службы, данный механизм предусмотрен рядом международных соглашений, участниками которых являются Россия и Узбекистан. Кроме того, вопросы обращения отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов (РАО) будут регулироваться отдельными соглашениями и контрактами. "Каждая страна должна хранить свои радиоактивные отходы на своей территории", - подчеркивается в сообщении. Отмечается, что в настоящее время UzAtom и "Росатом" тесно работают по вопросу обращения ОЯТ и РАО.

В 2018 году Узбекистан и РФ заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС. В соответствии с этим документом, "Росатом" возведет в Узбекистане АЭС из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.