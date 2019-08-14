Исследование: потребление мяса в России за год снизилось на 4,3%

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Жители России в период с июля 2018 г. по июнь 2019 г. стали покупать мяса на 4,3% меньше. В том числе значительное снижение зафиксировано в сегменте покупок говядины (-7%), сообщили в среду в исследовательской компании Gfk.

"Покупки мясных продуктов продолжают снижаться в натуральном выражении (снижение на 4,3%), но стабильны в деньгах (+1,4%) ввиду заметного роста цен - на 6,0%. Падение <...> связано как с меньшим объемом одной покупки (-2,4%), так и с меньшей частотой покупок категории", - говорится в сообщении.

Также падают объемы потребления мяса всех видов, в том числе из-за снижения частоты покупок. Сильнее всего продолжает падать говядина (снижение на 7%). Все виды мясной продукции подорожали как минимум на 3%. Наибольший рост цен зафиксирован на мясо птицы (+12%), что привело к падению продаж на 5%.

"Число покупателей мясных продуктов остается на прежнем уровне. Меняется только потребление: семьи стали реже покупать мясо, что во многом связано с развитием рынка кулинарии и готовых решений, а также более частым потреблением вне дома и распространением сервисов по доставке еды. С другой стороны, немного сокращается объем одной покупки - из-за развития упаковки фикс-веса и downsizing (уменьшения веса упаковок с фиксированной массой)", - пояснили в компании.