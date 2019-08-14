Исследование: Москва вошла в топ-10 городов Европы по объему рынка гибких офисов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Москва заняла седьмое место среди европейских городов по объему предложения гибких офисных пространств, в том числе коворкингов, говорится в сообщении международной консалтинговой компании CBRE по итогам исследования соответствующего сегмента недвижимости.

"На текущий момент общий объем предложения гибких офисных площадей Москвы достиг почти 146 тыс. кв. м, что составляет 0,9% от совокупного предложения качественных офисных площадей российской столицы. По этим показателям рынок гибких офисных пространств Москвы находится на уровне развитых европейских рынков - на седьмом месте по объему предложения <…> и на девятом месте по доле в объеме общего предложения", - говорится в сообщении.

По данным исследования, на сегодня в Москве действуют 118 площадок с гибкими офисами, ими управляют 65 операторов. Средняя площадь рабочего пространства составляет около 1,6 тыс. кв.м. По данным CBRE, до конца первого квартала 2020 года сегмент гибких офисов Москвы пополнится еще 10 новыми площадками в 35 тыс. кв.м.

Наибольший объем предложения гибких рабочих пространств, по оценкам аналитиков, сконцентрирован в Лондоне - это более 1,1 млн. кв. м, или более 5% от общего фонда офисной недвижимости города. Второе место рейтинга занимает Париж с показателем 439 тыс. кв. м. На коворкинги в столице Франции приходится порядка 0,8% офисных пространств. Также в первую десятку входят Берлин, Амстердам, Мюнхен, Гамбург, Франкфурт, Мадрид, Барселона и Вена.