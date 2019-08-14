Беглов: проблемную тепломагистраль на востоке Петербурга отремонтируют к 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Комплексную реконструкцию старой "Пороховской" тепломагистрали в Невском и Красногвардейском районах Петербурга, на которой произошло четыре аварии в минувший отопительный сезон, планируется провести в три этапа и завершить к 2021 году. Об этом сообщил журналистам в среду врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время проверки хода реконструкции теплосети в Невском районе.

"Завершить комплексную реконструкцию "Пороховской" тепломагистрали планируется к 2021 году", - сказал он.

Первый этап реконструкции предполагает строительство трубопровода, дублирующего проблемный участок Пороховской тепломагистрали. "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершит строительство с опережением сроков - 20 августа 2019 года. Ранее ввод временного трубопровода был запланирован на 10 сентября, сообщил журналистам врио генерального директора теплоснабжающего предприятия Антон Свиридов.

Участок теплосети-дублера протяженностью около 3 км будет проходить по проспекту Большевиков от улицы Подвойского до Товарищеского проспекта.

В зоне снабжения "Пороховской" тепломагистрали находится 752 здания, из них 90 детских учреждений и 10 лечебных.

Последние аварии на "Пороховской" тепломагистрали произошли 20 декабря 2018 года и 8 января текущего года. В начале 2019 года место восстановительных работ посетил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и поручил полностью заменить опасный участок старого трубопровода на проспекте Большевиков.