В Дагестане планируют собрать рекордный урожай винограда в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Аграрии Дагестана рассчитывают собрать в 2019 году около 200 тыс. тонн винограда, что значительно выше прошлогоднего урожая, сообщил в среду ТАСС заместитель министра сельского хозяйства республики Эмин Шайхгасанов.

"В этом году ожидаем около 200 тыс. тонн винограда, в прошлом году было 171 тыс. тонн (урожай, по данным Минсельхоза Дагестана, стал рекордным с 1991 года - прим. ТАСС). Очень хороший урожай ждем", - сказал Шайхгасанов.

По его словам, значительная часть урожая будет направлена на переработку на коньячные предприятия республики. "Новый закон ("О развитии виноградарства и виноделия в РФ", направленный на поддержку российских производителей, принят в двух чтениях - прим. ТАСС) позволит "вздохнуть" нашей переработке. Была проблема у переработчиков - из-за высоких акцизов им трудно было конкурировать с теми, кто производит коньяк из привозных виноматериалов <…> Сейчас наши переработчики смогут принять больший объем - рассчитываем переработать 120-130 тыс. тонн из общего объема, это очень хорошо", - рассказал замминистра.

Он пояснил, что остальной объем урожая составляют, в основном столовые сорта винограда. "Их мы их отгружаем в Москву и другие регионы России", - отметил собеседник агентства.