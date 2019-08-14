Песков: потенциальный выход США из ВТО ставит под вопрос само существование организации

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Возможный выход США из Всемирной торговой организации (ВТО) сделает бессмысленным ее дальнейшее существование. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Безусловно, существование системообразующей экономической организации, всемирной после выхода крупнейшей экономики земного шара из нее будет под большим вопросом. Это очевидно", - сказал Песков.

При этом, комментируя слова президента США Дональда Трампа о возможности такого шага, Песков подчеркнул, что "это внутреннее дело США" и напомнил, что "Россия является членов ВТО со всеми вытекающими последствиями".

Во вторник, 13 августа, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из Всемирной торговой организации, если это потребуется. Трамп выразил уверенность в том, что на протяжении многих лет другие страны, в том числе Китай, использовали ВТО в своих интересах против США. Однако, по словам Трампа, ситуация изменилась после того, как он стал президентом США.

Ранее Трамп неоднократно критиковал ВТО и заявлял, что готов распорядиться о выходе из организации, если та не улучшит свою работу. Он отмечал, что организация на протяжении многих лет "плохо обращалась" с США, и ей необходимо изменить свою политику. В частности, по его словам, организация предоставляла преференции Китаю.

Всемирная торговая организация была создана 1 января 1995 года на основе Генерального соглашения о тарифах и торговле, заключенного в 1947 году. Ее членами являются более 160 государств, с 2012 года к ВТО присоединилась Россия. Штаб-квартира организации находится в Женеве.