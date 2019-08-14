Путин в среду обсудит с Костиным основные направления работы ВТБ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в среду ряд внутренних мероприятий и встретится с главой ВТБ Андреем Костиным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин в среду работает в Москве, в его графике - рабочие встречи и внутренние совещания с руководством администрации президента и с экспертами. В публичной части графика главы государства - встреча с руководителем ВТБ.

"Это один из системообразующих банков, традиционно Путин сверяет часы по основным направлениям работы банка, тем более банк, так или иначе, участвует во всех жизненно важных экономических процессах", - сказал Песков.