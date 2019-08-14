Аэропорт Шереметьево может увеличить количество вагонов в поездах МТП

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Количество вагонов в поездах, курсирующих по тоннелю межтерминального перехода (МТП) столичного аэропорта Шереметьево, есть возможность увеличить в случае роста пассажиропотока после ввода в эксплуатацию терминала С1. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора аэропорта по строительству Сергей Папков.

"Есть возможность дополнительно поставить вагоны, если необходимо... От одного до двух (есть возможность добавить - прим. ТАСС). Сейчас четыре (вагона)", - сказал Папков.

МТП обеспечивает транспортировку пассажиров между северным и южным терминальными комплексами аэропорта. Ранее сообщалось, что терминал С1 в северном терминальном комплексе Шереметьево введут в эксплуатацию в начале 2020 года.