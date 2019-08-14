Восемь деревень на острове Хайнань рекомендованы для сельского туризма

ХАЙКОУ /Китай/, 14 августа. /ТАСС/. Более 300 деревень отобраны в Китае для развития сельского туризма. Как сообщили власти южной провинции Хайнань, в список попали восемь населенных пунктов острова, которые в течение пяти лет получат финансовую поддержку на развитие туризма от Сельскохозяйственного банка Китая.

В Хайнане гостям рекомендуется посетить деревни Шаньвэйтоу (район Мэйлань, город Хайкоу), Фэнтан (район Сюин, город Хайкоу), Шихань (Цюнчжун-Ли-Мяоский автономный уезд) и ряд других.

Власти Китая поставили задачу превратить Хайнань к 2025 году в "международный центр туризма и потребления". Этот остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с белоснежными пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, а за первую половину этого года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.