Рост производства тепличных овощей на Ставрополье может превысить 6%

СТАВРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Власти Ставропольского края прогнозируют рост производства тепличных овощей по итогам 2019 года за счет реализации новых инвестиционных проектов, сообщили в среду в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона. Урожай прогнозируется на уровне 92 тыс. т с приростом порядка 6,6% к уровню прошлого года.

"По итогам 2019 года планируется собрать 92 тыс. т овощей закрытого грунта. Увеличение валового сбора овощей закрытого грунта ожидается за счет ввода в эксплуатацию 9 га нового блока теплиц круглогодичного производства ООО "Весна", с валовым производством овощей в год более 4 тыс. т", - цитирует пресс-служба заместителя министра Андрея Олейникова.

По данным министерства, площадь тепличных комплексов в настоящий момент в крае составляет порядка 200 га, основная продукции - томаты, чуть меньше трети производимого объема составляют огурцы и салаты. Как сообщалось, общее производство тепличных овощей в крае в 2018 году составило 86,3 тыс. т.

Как пояснили ТАСС в министерстве, увеличивать производство тепличных овощей в регионе позволяет расширение площадей теплиц. В 2019 году на Ставрополье планируется ввести в строй еще четыре тепличных комплекса площадью порядка 70 га. Помимо этого, использование современных технологий производства позволяет повышать объемы за счет увеличения урожайности.