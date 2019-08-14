Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки ипотечных кредитов в стране будут снижаться, как и инфляция. Так глава государства прокомментировал на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным слова банкира о том, что в ВТБ ожидают снижения ставок.

"Я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции", - сказал Путин.

Глава ВТБ доложил президенту, что по итогам июня средняя стоимость ипотеки в банке составила 9,9%. "Но мы видим, что в перспективе: Центральный банк начал снижать ставку, - заметил он. - Думаю, что с той тенденцией, которая сейчас наметилась со стороны Центрального банка, и вроде по прогнозам, что будет в дальнейшем, мы считаем, что ставки пойдут вниз до конца года", - сказал Костин.