{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией

Об этом президент России заявил на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки ипотечных кредитов в стране будут снижаться, как и инфляция. Так глава государства прокомментировал на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным слова банкира о том, что в ВТБ ожидают снижения ставок.

На эту тему

"Я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции", - сказал Путин.

Глава ВТБ доложил президенту, что по итогам июня средняя стоимость ипотеки в банке составила 9,9%. "Но мы видим, что в перспективе: Центральный банк начал снижать ставку, - заметил он. - Думаю, что с той тенденцией, которая сейчас наметилась со стороны Центрального банка, и вроде по прогнозам, что будет в дальнейшем, мы считаем, что ставки пойдут вниз до конца года", - сказал Костин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКостин, Андрей Леонидович
Ипотечный долг США превысил рекорд времен мирового кризиса 2008 года
Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил, что по итогам второго квартала долг по ипотеке в стране составил $9,4 трлн
Читать полностью