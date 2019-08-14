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Костин: "точка кипения" в сегменте потребительского кредитования еще не достигнута

Глава ВТБ при этом отметил, что банк усилил контроль за потребкредитами и не выдает их наиболее проблемным заемщикам
Глава ВТБ Андрей Костин Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава ВТБ Андрей Костин
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что "точка кипения" в сегменте потребительского кредитования еще не достигнута. Такое мнение он высказал в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас хорошо с потребительским кредитованием. Это действительно один из наиболее динамично развивающихся секторов. Мы, конечно, прислушиваемся. У нас немного более оптимистичные оценки. Мы все-таки считаем, что "точка кипения" еще не достигнута в этом вопросе. Но, безусловно, мы прислушиваемся к тому, что говорит руководство Центрального банка и правительства", - отметил он.

Костин подчеркнул, что ВТБ усилил контроль за потребкредитами и не выдает их наиболее проблемным заемщикам.

"Мы уже не выдаем кредиты, может, наиболее проблемным заемщикам. То есть мы, конечно, на это реагируем, потому что мы знаем, что в 2014 году была осечка. Конечно, никто не хочет повторения этого. Поэтому, думаю, банки на это реагируют. Думаю, что надо продолжать эту работу, но с уже более четким пониманием рисков", - отметил он.

ЦБ неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребкредитования и долговой нагрузки россиян, которые заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат. Для ограничения рисков ЦБ, в частности, вводит показатель долговой нагрузки заемщика и планирует с 1 октября ввести для банков коэффициенты риска по потребкредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки (отношение долга к доходам) и полной стоимости кредита.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКостин, Андрей Леонидович
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