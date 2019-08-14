ВЭБ.РФ обжалует решение суда Киева по продаже Проминвестбанка

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. ВЭБ.РФ обжалует решение Киевского апелляционного суда, который отклонил жалобу госкорпорации на действия украинского государственного исполнителя по продаже акций Проминвестбанка (украинская "дочка" ВЭБ.РФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"В настоящий момент ВЭБ обжалует указанное решение в Верховном суде Украины. Сроки рассмотрения определит суд", - сказали в пресс-службе.

Ранее государственная исполнительная служба Украины арестовала акции Проминвестбанка, после чего выставила пакет ( 99,7726% акций) на аукцион, который был назначен на 28 августа 2019 года. Стартовая стоимость пакета акций - около $20 млн. ВЭБ.РФ считает аукцион незаконным.

26 июля Печерский районный суд Киева предписал приостановить продажу акций Проминвестбанка.

На Украине с марта 2016 года действуют санкции против банков с российским государственным капиталом. ВЭБ.РФ подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, который касается работы его украинской "дочки" - Проминвестбанка. Точная сумма иска будет устанавливаться оценщиками.