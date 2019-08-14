Инвесторы планируют вложить более 72 млрд в проекты переработки на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Инвесторы планируют реализацию 26 проектов в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности на Ставрополье до 2024 года. Объем инвестиций превысит 72 млрд рублей, сообщило в среду управление по информационной политике аппарата правительства края.

"В Ставропольском крае до 2024 года планируется завершение реализации 26 инвестиционных проектов в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности стоимостью 72,8 млрд рублей. Создание новых предприятий позволит увеличить производство пищевой продукции и напитков на территории края, нарастить экспортный потенциал", - говорится в сообщении.

В частности, проект создания агропарка "Ставрополье" в Минераловодском городском округе предусматривает строительство мясоперерабатывающего завода, плодоовощного комплекса, завода по производству замороженных овощей и завода глубокой переработки кукурузы. Общий объем инвестиций - порядка 9,3 млрд рублей.

В Левокумском районе планируется строительство предприятия по глубокой переработке зерна общей стоимостью около 6,4 млрд рублей. Кондитерская фабрика до 2022 года будет построена в моногороде Невинномысске, объем инвестиций - 500 млн рублей. Производитель воды "Рокадовские минеральные воды" намерен вложить в модернизацию более 1,3 млрд рублей для увеличения производства и начала экспорта продукции на внешние рынки.

Ранее власти края отмечали, что развитие отрасли переработки позволит наращивать экспортный потенциал Ставрополья. В 2018 году экспорт сельхозпродукции в регионе составил порядка $257 млн. Согласно показателям нацпроекта, к 2024 году экспорт в крае вырастет до $1,1 млрд. Задача по наращиванию объемов экспорта поставлена регионам в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".