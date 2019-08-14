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РБК: глава ФАС предложил приватизировать "Победу"

Игорь Артемьев выступил за развитие внутренних перевозок лоукостера вместо международных направлений
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию "Победа", входящую в группу "Аэрофлот", для развития внутрироссийских перевозок. Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху, пишет портал РБК, ознакомившийся с содержанием письма.

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"Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке", - говорится в публикации. В пресс-службе ФАС подтвердили РБК подлинность письма.

По информации РБК, в своем письме Артемьев отметил, что "Победа" активно развивает международные направления, доля которых у компании превысила внутрироссийские перелеты, а также в отдельных случаях сокращает или отменяет полеты на внутренних маршрутах. Глава антимонопольного ведомства предположил, что эти действия могут быть направлены на сокращение конкуренции с другими авиакомпаниями группы "Аэрофлот".

По мнению Артемьева, решения Минтранса и "Аэрофлота" при распределении международных маршрутов "Победы" должны соответствовать "государственным задачам по обеспечению транспортной доступности населения на внутренних воздушных линиях". Руководитель ФАС также выступил за развитие внутренних перевозок "Победы" вместо международных направлений и предложил "принять решение о приватизации "Победы" и ее выходе из группы "Аэрофлот", пишет РБК.

Представители "Победы" и Минтранса отказались от комментариев. В "Аэрофлоте" не стали комментировать идею. ТАСС направил запрос в аппарат вице-премьера Максима Акимова.

"Победа" - первый российский лоукостер. Проект запущен в сентябре 2014 года. Помимо "Победы", в группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Аврора".

Теги
Артемьев, Игорь ЮрьевичДитрих, Евгений ИвановичАкимов, Максим Алексеевич
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