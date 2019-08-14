Петербургский международный экономический форум в 2020 году пройдет 3-6 июня

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2020 году пройдет с 3 по 6 июня, говорится в сообщении Фонда Росконгресс.

"Четвертый год подряд мы наблюдаем беспрецедентный рост количества и уровня представительства участников ПМЭФ - за этот период численность гостей форума выросла на 60%. Это, безусловно, говорит о статусе форума, о его значении как ведущей международной площадки для обсуждения глобальных вопросов мировой экономики и политики, - отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. - Уверен, что в 2020 году форум укрепится в этом статусе, привлечет представителей новых мировых центров силы для обсуждения вопросов глобального развития".

В 2019 году ПМЭФ собрал более 19 тыс. участников из 145 стран мира. В ходе форума было подписано 745 соглашений на общую сумму более 3 трлн рублей.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году для содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России.