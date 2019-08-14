Умные города и развитие технологий обсудили на форуме "Машук" в Пятигорске

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 14 августа /ТАСС/. Участники первой смены Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" обсудили будущие тренды развития общества и роль мегаполисов в их формировании, умные города и возможности адаптации жителей к ним. В обсуждении принял участие один из ведущих экспертов в сфере кибербезопасности, директор по развитию компании "Ростелеком-Солар" Олег Седов, сообщили в среду в пресс-службе форума "Машук".

По словам эксперта, в ближайшие 30 лет 80% людей будет проживать в 600 мегаполисах, аккумулирующих в себе до 90% всей мировой экономики. "Повестку жизни будут формировать не государства, а крупные города, в которых сконцентрирован как финансовый, так и интеллектуальный капитал, определяющий тренды развития общества", - цитирует Седова пресс-служба.

Поэтому, по мнению эксперта, главная проблема современного общества в том, что технологии опережают сознание людей.

"Надо сделать так, чтобы люди были готовы к новому технологическому прорыву. Для этого каждый из нас должен повышать уровень своего образования и профессиональных компетенций. Поколение Интернета, в отличие от нас, решает проблему в два клика, демонстрируя принципиально новые механизмы решения проблем. Это важное качество в меняющемся мире, оно позволит вам минимизировать последствия перемен и приспособиться к ним", - приводятся в сообщении слова эксперта.

О форуме

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.