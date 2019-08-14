Около 50% запросов регионов на поддержку от ВЭБ.РФ касаются обновления транспорта

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Порядка 50% запросов регионов на поддержку от ВЭБ.РФ в рамках проектов городского развития касаются обновления общественного транспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Задачи обновления общественного транспорта формируют более 50% проектов по городской экономике. По этому направлению видим наибольшую потребность и получаем значительное число запросов в регионах", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Сорокин сообщил ТАСС, что в рамках развития городской экономики ВЭБ.РФ работает с крупнейшими российскими корпорациями - Группой "Синара" и "Трансмашхолдингом". По словам Сорокина, совместно с ними ВЭБ.РФ планирует охватить от пяти до 10 городов.

Зампред ВЭБ.РФ также напомнил, что сейчас госкорпорация рассматривает 109 проектов в 45 городах, в том числе в Архангельске, Барнауле, Великом Новгороде, Владивостоке, Махачкале, Омске и Южно-Сахалинске.

"Сегодня российские города сталкиваются во многом со схожими проблемами: необходимость обновления фонда ЖКХ, потребность в модернизации общественного транспорт, отсутствие эффективных технологий переработки твердых бытовых и коммунальных отходов. Мы считаем, что решения этих проблем могут быть упакованы в экономически эффективные проекты, обеспечивающие возвратность капитала", - подчеркнул Сорокин.

Во вторник на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предложил использовать для обновления городского транспорта средства Фонда национального благосостояния.