В ФАС прокомментировали предложение о приватизации "Победы"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Низкобюджетный авиаперевозчик "Победа" должен развивать сеть полетов по России или выйти из группы "Аэрофлот". Такое мнение высказал журналистам заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Александр Редько.

"Присутствие авиакомпании "Победа" на маршрутах способствует снижению цен на билеты для всех перевозчиков, в том числе конкурентов группы "Аэрофлот". Отказ же лоукостера от внутреннего маршрута в пользу международного - два шага назад. Оставаясь в группе "Аэрофлот", "Победа" должна развиваться внутри страны либо выходить из группы "Аэрофлот" и конкурировать с ней", - сказал он.

Как ранее сообщил РБК, глава ФАС Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию "Победа", входящую в группу "Аэрофлот", для развития внутрироссийских перевозок и поддержки конкуренции между перевозчиками на рынке.