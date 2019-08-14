Посещаемость провинции Хайнань в I полугодии увеличилась на 18%

ХАЙКОУ /Китай/, 14 августа. /ТАСС/. Китайская южная провинция Хайнань в первой половине текущего года зарегистрировала порядка 1,36 млн въездов и выездов граждан, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

Увеличение числа посещающих Хайнань граждан стало результатом продвижения политики открытости острова и упрощения таможенных процедур. На увеличение числа въездов и выездов также оказало влияние введение безвизового режима для жителей 59 стран и регионов, в том числе из России.

К 2025 году поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Власти провинции также активно работают над строительством и продвижением там пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны "Хайнань".

Согласно плану властей, создание пилотной зоны запустит процессы глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.