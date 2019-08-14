Эксперт: выход США из ВТО маловероятен, поскольку это не понравится союзникам Вашингтона

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Резкая критика президента США Дональда Трампа в адрес Всемирной торговой организации (ВТО) не означает, что США действительно намерены выйти из нее в ближайшее время. Такое мнение в среду в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил председатель совета международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Критика Трампа в адрес ВТО не является совсем неожиданной, но вероятность выхода США из ВТО невелика", - отметил эксперт, добавив, что эта организация в настоящее время остро нуждается в модернизации.

По мнению аналитика, заявления Трампа о возможном выходе США из ВТО - это "эмоциональная реакция, плюс стремление принудить ВТО к изменению, развитию и приспосабливанию к современной ситуации".

"Выход США станет серьезным вызовом для всех стран, и им это не понравится. Многие союзники США будут недовольны, считая этот демарш слишком резким, необоснованным и неконструктивным движением, а не попыткой наладить взаимное общее регулирование экономических и торговых процессов", - резюмировал аналитик, поясняя причины, почему Вашингтон все же не решится на столь резкий шаг.

Во вторник, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания, Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из Всемирной торговой организации, если это потребуется. Американский лидер выразил уверенность в том, что на протяжении многих лет другие страны, в том числе Китай, использовали ВТО в своих интересах против США. Однако, по словам Трампа, ситуация изменилась после того, как он стал президентом США. Ранее Трамп неоднократно критиковал ВТО и заявлял, что готов распорядиться о выходе из организации, если та не улучшит свою работу. Он отмечал, что организация на протяжении многих лет "плохо обращалась" с США, и ей необходимо изменить свою политику.

Всемирная торговая организация была создана 1 января 1995 года на основе Генерального соглашения о тарифах и торговле. США является ее членом с момента основания. В организацию входят более 160 государств, с 2012 года к ВТО присоединилась Россия. Штаб-квартира организации находится в Женеве.