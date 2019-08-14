Эксперты считают, что выход США из ВТО усилит негативный эффект от торговых войн

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Возможный выход США из Всемирной торговой организации (ВТО) отразится на развитии мировых торговых отношений и усугубит эффект от продолжающихся торговых войн США и Китая, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что страна может выйти из ВТО, если это будет в ее интересах.

Мировая торговая война

Такая перспектива ставит под угрозу не только существование самой организации, но и может привести к глобальным торговым войнам, при этом рост мировой экономики будет замедляться, бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Это будет постоянная торговая война. Это будет одна большая битва. ВТО - это послевоенный мир, то есть после того, как закончилась война, стороны, поняв свои силы, сели за стол переговоров и договорились. Если этот договор уходит, то опять начинается битва, все воюют друг с другом. Это очень неустойчивая ситуация, которая будет пожирать мировые ресурсы, эффективность экономик снизится", - говорит Титов.

При этом, по его мнению, США в подобной ситуации будут находиться не в выигрышной позиции, так как мировая торговля начнет формироваться вокруг других сильных стран - конкурентов США. И самая сильная позиция на мировой арене сейчас у Китая.

Мнение Титова разделяют и рыночные эксперты. Так, по словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, "действия США говорят о том, что торговые войны - это не история на несколько лет, а начало структурной перестройки мировой торговли".

"Угроза того, что ВТО окажется в кризисе, значительно вырастет. Ведь если в составе организации не будет США, то значительная часть мировой экономики окажется неохваченной правилами ВТО. Такое событие еще больше усилит напряженность в мировой торговле и экономике, что увеличит шансы серьезного замедления темпов экономического роста в мире", - отмечает главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Что это значит для России?

Выход США из ВТО, как и любые торговые барьеры, отрицательно скажется на темпах роста мировой экономики, что, в свою очередь, снизит спрос на ключевые российские экспортные товары, считает старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Василиса Баранова.

"Под давлением могут оказаться цены многих сырьевых товаров, включая нефть, так как инвесторы будут закладывать в сценарии снижение мирового спроса. Ну а падение цен на нефть неминуемо ухудшит показатели российской экономики и бюджета, может привести к ослаблению рубля и росту инфляционного давления. Все эти признаки мы уже сейчас наблюдаем - причина в торговой войне США и КНР. Но в случае выхода США из ВТО ситуация станет только еще хуже", - поясняет Тихомиров.

Орлова из Альфа-банка, в свою очередь, полагает, что российская экономика в меньшей степени может пострадать от выхода США из ВТО. "Выход из ВТО развяжет США руки в использовании торговых инструментов по своему усмотрению. ВТО при этом из международной организации, видимо, будет в большей степени превращаться в организацию регионального значения. Для России прямой значительной угрозы в снижении роли ВТО нет, так как ВТО по сути не регулирует товарные рынки, а основные экспортные товары России - это сырье. Ослабление позиции ВТО плохо для стран, экспортирующих товары с высокой добавленной стоимостью", - подчеркивает Орлова.

По мнению Титова, стабильность ВТО не оказывает значительного влияния на экономику России. Бизнес-омбудсмен уверен, что главная задача для страны - это развитие внутреннего производства.

"Влияние и на мировую, и на российскую экономику вряд ли будет большим, потому что страны могут заключить двусторонние торговые соглашения о снижении тарифов. Поэтому несмотря на то, что около 97% торгового оборота США приходится на страны ВТО, эффект от их возможного выхода из ВТО будет гораздо менее существенным, чем от торговых войн с Китаем", - добавляет Баранова из АКРА.

По мнению программного директора международного дискуссионного клуба "Валдай" Ярослава Лисоволика, для России и других стран в условиях, когда многосторонние институты испытывают такое давление, важно разрабатывать и усиливать другие компоненты наряду с поддержкой многостороннего регулирования и поиска путей его поддержки. "Необходимо усиливать и развивать другие компоненты, другие инструменты внешнеторговой политики, в том числе региональные альянсы. Регионализм для России - это Евразийский экономический союз, ну и та сеть альянсов, которую сейчас формирует ЕАЭС с другими региональными блоками", - говорит Лисоволик.

Игра не стоит свеч

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач считает выход США из ВТО маловероятным. По его словам, подобные заявления Трампа скорее отражают его позицию относительно того, что ВТО нуждается в реформировании.

"Я не думаю, что все-таки администрация Трампа пойдет на выход из ВТО. Все-таки следует учитывать, что в мировой экономике сейчас практически все ключевые центры мировой экономики и в Азии, и в Европе поддерживают Всемирную торговую организацию, поддерживают многостороннее регулирование торговли, и такого рода шаг с точки зрения восприятия в мировой экономике международным сообществом, наверное, был бы негативен", - отмечает, в свою очередь, Лисоволик.

При этом, по его словам, ВТО остается важным институтом многостороннего регулирования, в котором США продолжают играть очень существенную роль. И отказ от этого важного инструмента внешнеторговой и внешнеэкономической политики вряд ли соответствует национальным интересам США.