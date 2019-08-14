Грантовая поддержка фермеров на Ставрополье превысила 1 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Грантовую поддержку на Ставрополье за два года получили более 160 крестьянских и фермерских хозяйств. Уровень поддержки превысил 1 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба краевого Минсельхоза.

"За два года гранты по двум направлениям - начинающие фермеры и семейные животноводческие фермы - получили 163 крестьянских (фермерских) хозяйства на сумму 1 млрд 164 млн рублей. Начинающим фермерам предоставлено 250 млн рублей, семейным животноводческим фермам - 914 млн рублей", - говорится в сообщении.

Поддержку получили аграрии, занимающиеся мясным и молочным скотоводством, овощеводством и другими видами сельскохозяйственного производства. В результате расширения производства в этих хозяйствах создано около 500 рабочих мест, выручка от реализации продукции составила 450 млн рублей.

По данным краевого Минсельхоза, поддержка фермеров за пять лет на Ставрополье увеличилась в пять раз. Власти отмечают, что крестьянско-фермерские хозяйства имеют большой потенциал увеличения производства.