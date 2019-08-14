Суд рассмотрит иск "Трансаэро" о взыскании с "Аэрофлота" 1,45 млрд рублей 24 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск конкурсного управляющего авиакомпании "Трансаэро" о взыскании 1,45 млрд руб. с ПАО "Аэрофлот", следует из картотеки суда.

"Отложить судебное заседание по рассмотрению ходатайства (заявления), назначить дату судебного заседания на 24 сентября", - говорится в материалах суда.

Конкурсный управляющий "Трансаэро" Алексей Белокопыт ранее подал заявление об оспаривании сделки авиакомпании с "Аэрофлотом" на сумму 1,45 млрд рублей. Заявитель просит взыскать эту сумму с "Аэрофлота", а также 368,6 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами.

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд руб. В октябре того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Трансаэро". В 2017 году "Трансаэро" признали банкротом. В арбитраже Петербурга также рассматривается еще ряд исков против бывших топ-менеджеров и акционеров перевозчика, которых пытаются привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании.