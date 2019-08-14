Дирекция Минкультуры оспорит иск об обязании принять работы на 189 млн рублей по делу МДТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о возобновлении производства по иску бывшего подрядчика строительства новой сцены Малого драматического театра (МДТ) в Санкт-Петербурге - компании "Стройсоюз СВ", в котором она просит обязать ведомство принять якобы выполненные работы на сумму 189 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Западной дирекции по строительству.

"Дирекцией были поданы ходатайства [в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области] о возобновлении производства по приостановленным ранее делам, в том числе по иску ООО "СтройСоюз СВ" об обязании Дирекции принять якобы выполненные работы в размере 189 млн рублей", - отметил собеседник агентства.

Компания "СтройСоюз СВ" подала соответствующий иск 29 июня 2017 года. Суд постановил приостановить производство до решения по иску дирекции к подрядчику, вернуть аванс, который был уплачен до одностороннего расторжения контракта. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 30 июля признал обоснованными требования дирекции по возврате аванса и постановил взыскать с компании почти 186 млн рублей неотработанного аванса, 12,4 млн рублей в качестве пени, проценты за пользование чужими деньгами на сумму более 1,2 млн рублей, штраф за нарушение условий контракта в 12,5 млн рублей и расходы по оплате судебной экспертизы в 1,3 млн рублей.

Компания "Стройсоюз СВ" выиграла конкурс на строительство новой сцены театра, но позже договор с ней был расторгнут по инициативе Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. Позже в отношении компании была введена процедура банкротства. Затем по факту хищений при строительстве сцены возбуждили уголовное дело. Основным фигурантом дела о хищениях стал бывший руководитель компании "Стройсоюз СВ" Максим Корнеев, который на данный момент содержится под стражей.

Компания "Стройсоюз СВ" находится в стадии банкротства. Согласно сведениям из единого федерального реестра банкротств, финансовый управляющий в 2018 году публиковал отчет о состоянии компании. В отчете говорится, что восстановить платежеспособность компании невозможно и в ней выявили признаки преднамеренного банкротства.

Согласно отчету, к компании предъявили требования кредиторов на сумму более 6 млрд рублей. При этом стоимость имущества компании-должника по инвентаризации управляющий оценил почти в 843 млн рублей.