В Шереметьево уточнили срок ввода в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Третья взлетно-посадочная полоса (ВПП) в Шереметьево будет введена в эксплуатацию в сентябре 2019 года. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель аэропорта.

"Ввод в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы запланирован в сентябре 2019 года", - сказал он.

Ранее сегодня заместитель генерального директора аэропорта по строительству Сергей Папков сообщил, что актуальный срок ввода объекта - конец 2019 года.

В апреле Росавиация сообщала, что полосу планируется сдать в эксплуатацию 1 июля 2019 года.

Изначально ввести новую ВПП в эксплуатацию планировалось к началу Чемпионата мира по футболу 2018 года. Но открытие нового объекта не раз переносилось.

В Минтрансе уточняли, что ввод в эксплуатацию третьей ВПП в Шереметьево обеспечит рост взлетно-посадочных операций (ВПО) с текущих 70 до 100 в час. Как указано на сайте Шереметьево, сейчас количество ВПО составляет 55 операций в час, с вводом ВПП-3 их количество должно увеличиться до 90.

Кроме новой взлетно-посадочной полосы, в 2019 году в Шереметьево планируется ввести терминал С1 пропускной способностью 20 млн пассажиров, в 2021 году - терминал С2 на 10 млн пассажиров.