Межведомственная комиссия отберет проекты для господдержки по "сквозным" технологиям

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Специальная межведомственная комиссия будет заниматься отбором проектов в сфере "сквозных" цифровых технологий, претендующих на получение господдержки. Соответствующий проект положения о комиссии был одобрен рабочей группой "Цифровые технологии" при АНО "Цифровая экономика", говорится в сообщении организации.

Как отмечают в АНО, помимо принятия решений о господдержке, комиссия будет рассматривать отчеты о реализации проектов, утверждать списки получателей грантов по различным конкурсам, а также будет заниматься отбором потенциальных заемщиков и рассмотрением поступающих от них заявок на соинвестирование проектов.

"Планируется, что в состав комиссии войдут представители ведомств, участвующих в реализации дорожных карт по сквозным технологиям (Минкомсвязи и Минпромторга), ведущих технологических компаний России и организации "Цифровая экономика". Одобрение положения комиссии и ее состава со стороны членов президиума правительственной комиссии по цифровому развитию ожидается до октября 2019 года, после чего начнется отбор первых проектов по сквозным технологиям", - сообщил директор по направлению "Цифровые технологии" АНО "Цифровая экономика" Сергей Наквасин, слова которого цитируются в сообщении.

Всего в нацпроекте "Цифровая экономика" выделяют девять "сквозных" цифровых технологий, которые считаются наиболее перспективными и ведущими к радикальным изменениям существующих рынков и к появлению новых. В частности, это методы обработки Big data, технологии беспроводной связи (включая 5G), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR), системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект.