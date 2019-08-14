Глава Ивановской области поручил к 2024 году ввести в оборот 150 тыс. га сельхозпашен

ТАСС, 14 августа. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский распорядился в течение пяти лет ввести в оборот половину неиспользуемых сельхозземель региона, это около 150 тыс. га, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"У нас в Ивановской области из 542 тыс. гектаров пашни фактически используется только 216 тыс. га, или 40%. Мы не можем быть довольны в такой ситуации. Предлагаю поставить задачу: за пять лет половину неиспользуемой пашни ввести в сельскохозяйственный оборот. Фактически нам предстоит ввести в оборот около 150 тыс. га земли", - цитирует губернатора пресс-служба.

Он пояснил, что сельское хозяйство в России на подъеме, однако свободные земли, особенно чернозем, заканчиваются, и предприниматели обращают внимание на такие области, как Ивановская, которые когда-то считались зоной рискованного земледелия.

"Поэтому у нас есть все шансы. Спрос на землю есть, предложения не хватает. Нам надо сейчас с умом распорядиться этим важным ресурсом, чтобы земли не простаивали", - уточнил губернатор, отметив, что это сложная, но вполне достижимая задача.

По данным департамента сельского хозяйства и продовольствия региона, программа по вводу в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель с государственной поддержкой реализуется с 2018 года. Сейчас сумма господдержки на эти мероприятия составляет свыше 51 млн рублей, при этом 93% - федеральные средства. Благодаря дополнительному финансированию в прошлом году было введено 3,4 тыс. га сельхозпашен, сумма предоставленной субсидия составила 4,2 млн рублей. В 2019 году в оборот планируют ввести еще 5,9 тыс. га земли.