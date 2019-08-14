Председателем совета директоров "Вымпелкома" переизбран глава крупнейших рынков Veon Ltd.

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Вымпелкома" (дочерняя компания Veon Ltd., представляет услуги под брендом "Билайн") вновь избрал председателем совета главу крупнейших рынков Veon Ltd. Шелля Йонсена. Об этом говорится в сообщении компании.

"Избрать Шелля Мортена Йонсена (Kjell Morten Johnsen) председателем совета директоров ПАО "Вымпелком", - говорится в решении совета директоров.

В конце июня акционеры "Вымпелкома" избрали новый совет директоров. В частности, в него вновь вошли глава крупнейших рынков Veon Шелль Йонсен, CFO холдинга Тронд Вестли, главный техдиректор компании Йогеш Малик и финдиректор Veon в регионе Евразия Мурат Киркгоз. Новым членом совета директоров стал директор по стратегии Veon Александр Казбеги, который заменил в совете Эндрю Кэмпа.

"Вымпелком" входит в холдинг Veon, который в свою очередь контролируют LetterOne (управляет активами "Альфа-групп", владеет 47,9% Veon), норвежский холдинг Telenor (14,6%) и голландский траст The Stichting (8,3%). В свободном обращении находится 29,2% акций.

Veon Ltd. владеет активами в России, на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, Грузии, Таджикистане, Алжире, Пакистане и Бангладеш.