Максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков России снизилась до 6,82%

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во первой декаде августа 2019 года снизилась до 6,82%, говорится в материалах Банка России.

Для сравнения, в третьей декаде июля ставка находилась на уровне 7,05%, свидетельствуют данные ЦБ.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.