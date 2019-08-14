Правительство осенью запустит переходный план по "регуляторной гильотине"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Правительство России планирует осенью 2019 года запустить переходный план по реформе контрольно-надзорной деятельности, предполагающей отмену с 2021 года всех неактуализированных требований к бизнесу ("регуляторная гильотина"), сообщил в среду журналистам руководитель аппарата кабмина - вице-премьер Константин Чуйченко.

"План переходного периода [в рамках "регуляторной гильотины"] планируется запустить осенью. Какие-то отдельные мероприятия по плану будут запущены уже в сентябре и в октябре, - сказал Чуйченко. - Например, это отмена нормативных документов советского периода, которые полностью утратили свою актуальность. Они лежат десятилетиями, и иногда суд может на них сослаться". Сейчас существуют порядка 1 тыс. актов советского периода.

Чуйченко добавил, что на то время, пока будет реализовываться план переходного периода, необходимо "сформировать определенные правила игры". "Чтобы в 2020 году нам уже жить по измененным правилам", - пояснил он.

Правительство проводит масштабную реформу контрольно-надзорной деятельности. Механизм так называемой "регуляторной гильотины" предполагает отмену с 2021 года всех контрольно-надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.